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Kenya'da Kadın Cinayetlerine Karşı Gösteriler - Son Dakika
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Kenya'da Kadın Cinayetlerine Karşı Gösteriler

Kenya'da son aylarda artan kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla binlerce kadın ülke çapında gösteriler düzenledi. Başkent Nairobi'deki yürüyüşe katılan sivil toplum örgütleri, 'Kadınları Öldürmeyi Bırakın' ve 'Kadın Cinayetlerini Durdurun' yazılı pankartlar taşıdı. Nairobi Kadın Temsilcisi Esther Passaris, Devlet Başkanı William Ruto'ya harekete geçme çağrısı yaparak, tüm ülkenin kadın cinayetlerine karşı birleşmesi gerektiğini vurguladı. Protestolar, son 4 hafta içinde 7 kadının öldürülmesinin ardından gerçekleşti. Ayrıca Kisumu, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Nyeri, Kisii ve Kilifi kentlerinde de kadına şiddete karşı gösteriler düzenlendi. Kenya hükümeti ise artan kadın cinayetleri üzerine harekete geçme sözü vermişti.

Kenya\'da Kadın Cinayetlerine Karşı Gösteriler
27.01.2024 - 17:21,
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Kenya'da binlerce kadın, ülkede son aylarda artan kadın cinayetlerini protesto etmek için ülke çapında gösteriler düzenledi.

Başkent Nairobi'de çok sayıda sivil toplum örgütünün katılımıyla yapılan yürüyüşte, "Kadınları Öldürmeyi Bırakın" ve "Kadın Cinayetlerini Durdurun" yazılı pankartlar taşındı.

Buradaki kalabalığa seslenen Nairobi Kadın Temsilcisi Esther Passaris, Devlet Başkanı William Ruto'ya, sessizliğini bozarak harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Passaris, "Tüm ülkenin kadın cinayetlerine karşı birleşmesine ihtiyacımız var, bu konuda başkanın da desteğine ihtiyacımız var. Kadınlarımız ve kızlarımız öldürülüyor." dedi.

Protestolar, son 4 hafta içinde 7 kadının öldürülmesinin ardından geldi.

Kisumu, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Nyeri, Kisii ve Kilifi kentlerinde de kadına şiddete karşı gösteriler yapıldı.

Öte yandan Kenya hükümeti son zamanlarda artan kadın cinayetleri üzerine harekete geçme sözü vermişti.

Kaynak: AA
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