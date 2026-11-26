Kenya'da mahkeme, 191 kişinin ölümüne neden olan ve daha önce 200 yıl hapis cezasına çarptırılan "açlık tarikatı"nın lideri Paul Mackenzie'yi çocuklara eziyet ve saldırıdan da suçlu buldu.

Ülkenin kıyı kenti Mombasa'daki çocuk mahkemesinde görülen davada yargıç Nelly Chepchirchir, Mackenzie'nin çocuklara eziyet ve yaralamaya neden olan saldırıdan da suçlu olduğuna hükmetti.

Mackenzie'nin 11 müridi de 2020-2023 döneminde Kilifi eyaletindeki Şakahola Ormanı'nda çocuklara karşı saldırıdan suçlu bulundu.

Mackenzie ve 11 müridinin cezalarının 17 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Yargılanan 24 diğer sanık ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Din ve inanç özgürlüğünün çocuklara zarar verilmesini haklı gösteremeyeceğine hükmeden mahkeme, iddiaları 76 tanık ve 112 delil doğrultusunda değerlendirdi.

Savcılık makamından yapılan açıklamada, davanın çocukların uzun süre aç bırakılması, yiyecek ve sudan kasıtlı olarak mahrum edilmesi, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılması ve eğitim haklarının ellerinden alınması gibi ihlalleri ortaya çıkardığı belirtildi.

Mackenzie 200 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Mackenzie, ekim ayında Mombasa'daki Yüksek Mahkemede görülen davada, 190 çocuk ve bir yetişkinin ölümünden sorumlu tutulmuş ve 200 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı davada Mackenzie'nin yardımcısı Smart Mwakalama'ya da 160 yıl hapis cezası verilmişti.

Yargıç Diana Kavedza Mochache, Mackenzie'nin müritlerini yerleşim yerlerinden uzak bir bölgeye götürerek Hz. İsa'ya kavuşmaları için aç kalmaları yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Kenya'da Nisan 2023'te, Good News International Kilisesi'nin papazı Mackenzie hakkında, müritlerine aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacaklarını telkin ettiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kilisenin bulunduğu Şakahola Ormanı'nda yürütülen operasyonlarda 429 ceset çıkarılmış, yaklaşık 100 kişi kurtarılmıştı.

Hayatını kaybedenlere ilişkin dosyaların 238 yetişkin ve 191 çocuk üzerinden ayrıldığı belirtilmişti.

Olay, Kenya'da dini kurumların denetlenmesine yönelik tartışmaları da beraberinde getirmişti.