Kenya'da Pakistanlı gazeteci Arşad Şerif'in ölümünde polis sorumlu tutuldu

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Kenya'da mahkeme, Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in başkent Nairobi'de polis kontrol noktasında "yanlışlıkla" öldürülmesinden polisi sorumlu tuttu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya'da Şerif'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar verildi.

Mahkeme başkanı Stella Mutuku, Pakistanlı gazetecinin 2022'de vurularak öldürülmesinden polisin sorumlu olduğunu açıkladı.

Söz konusu olayın hukuka ve anayasaya aykırı olduğuna dikkati çeken Mutuku, yürütülen soruşturmada ihmaller olması nedeniyle savcılık makamını da eleştirdi.

Şerif'in avukatı Dudley Ochiel ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Pakistanlı gazeteci Şerif, Ekim 2022'de başkent Nairobi'de bir polis noktasından arabasına ateş açılması sonrası hayatını kaybetmişti.

Kenya polisi, Pakistanlı gazetecinin polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve güvenlik güçlerini sorumlu tutmuştu.

Öte yandan bir grup müfettiş tarafından yapılan incelemede, Şerif'in ölümü "planlı suikast" olarak değerlendirilmişti.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han'ın destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu eleştirmesi ile biliniyordu.

ARY News televizyonunda Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası önce Londra'ya, sonra da Kenya'ya gitmişti.