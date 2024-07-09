Kenya'da Pakistanlı gazeteci Arşad Şerif'in ölümünde polis sorumlu tutuldu - Son Dakika
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Kenya'da Pakistanlı gazeteci Arşad Şerif'in ölümünde polis sorumlu tutuldu

Kenya'da yapılan mahkeme kararıyla, Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in başkent Nairobi'de polis kontrol noktasında öldürülmesinden polis sorumlu tutuldu. Mahkeme başkanı, olayın hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, Şerif'in avukatı da kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Şerif'in ölümü, planlı bir suikast olarak değerlendirilmişti.

09.07.2024 11:09
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Kenya'da mahkeme, Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Arşad Şerif'in başkent Nairobi'de polis kontrol noktasında "yanlışlıkla" öldürülmesinden polisi sorumlu tuttu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kenya'da Şerif'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar verildi.

Mahkeme başkanı Stella Mutuku, Pakistanlı gazetecinin 2022'de vurularak öldürülmesinden polisin sorumlu olduğunu açıkladı.

Söz konusu olayın hukuka ve anayasaya aykırı olduğuna dikkati çeken Mutuku, yürütülen soruşturmada ihmaller olması nedeniyle savcılık makamını da eleştirdi.

Şerif'in avukatı Dudley Ochiel ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Pakistanlı gazeteci Şerif, Ekim 2022'de başkent Nairobi'de bir polis noktasından arabasına ateş açılması sonrası hayatını kaybetmişti.

Kenya polisi, Pakistanlı gazetecinin polis tarafından "yanlışlıkla" öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bazı gazeteciler ise Şerif'in ölümünden hükümeti ve güvenlik güçlerini sorumlu tutmuştu.

Öte yandan bir grup müfettiş tarafından yapılan incelemede, Şerif'in ölümü "planlı suikast" olarak değerlendirilmişti.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han'ın destekçisi olan Şerif, Şahbaz Şerif hükümetini ve orduyu eleştirmesi ile biliniyordu.

ARY News televizyonunda Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill ile gerçekleştirdiği programın ardından hakkında işlem başlatılan Şerif, bu gelişme sonrası önce Londra'ya, sonra da Kenya'ya gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'da Pakistanlı gazeteci Arşad Şerif'in ölümünde polis sorumlu tutuldu - Son Dakika

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