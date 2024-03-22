Kenya'da Sağlık Çalışanları Ücret Artışı ve Çalışma Koşulları İçin Gösteri Düzenledi

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Kenya'da grevdeki sağlık çalışanları, ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Ülkede 14 Mart'tan beri grevde olan yüzlerce sağlık çalışanı, başkent Nairobi'de bir araya gelerek hükümete taleplerini yineledi.

Sağlık çalışanları, daha yüksek maaş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isterken, binlerce Kenyalı bir haftadır sağlık hizmeti alamıyor.

Kenya Pratisyen Hekimler, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU) Genel Sekreteri Davji Atellah, basına yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise sağlık çalışanlarının talepleri için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

KMPDU'nun öncülüğünde toplanan sağlık çalışanları, hükümetten terfi, sağlık sigortası, staj, lisans üstü ücret ödemesi, çalışma izni ve emeklilikle ilgili taleplerle ülke çapında grev çağrısı yapmıştı. Ücretlerinin artırılmasını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları, 14 Mart'ta grev başlatmıştı.