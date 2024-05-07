Kenya'da Sel Felaketi: 236 Kişi Hayatını Kaybetti, 750.000 Kişi Etkilendi

Güncel

NAİROBİ, 7 Mayıs 2024 (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir elektrik direği üzerinde çalışan bir mühendis, 6 Mayıs 2024.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Afrika'nın doğusunda meydana gelen sel felaketinden yaklaşık 750.000 kişinin etkilendiğini, 234.000 kişinin yerinden olduğunu ve 229'dan fazlası Kenya'da olmak üzere 236'yı aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ofis ayrıca, Kenya'daki yerel yetkililerin ülke genelinde 285.000'i aşkın kişinin selden etkilendiğini bildirdiğini aktardı. (Fotoğraf: John Okoyo/Xinhua)