Kenya'da seri katil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya'da seri katil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir çöplükte bulunan kadın cesetlerinin ardından gözaltına alınan seri katil, eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Polis, evinde yapılan aramada çeşitli deliller buldu ve öldürülen kadınların kimliklerini tespit etmek için DNA testi yapılacağını açıkladı.

15.07.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kenya'da seri katil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu

NAİROBİ - Kenya'da bir çöplükte kadın cesetlerinin bulunmasının ardından gözaltına alınan seri katil eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de çöplük olarak kullanılan eski bir taş ocağında parçalamış kadın cesetleri bulunmasının ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin ifadesinde eşinin de aralarında bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

Şu ana kadar 9 cesedin bulunduğu açıklanırken, Soruşturma Dairesi Başkanı Amin Muhammed taş ocağının yakınlarındaki Mukuru semtinde yaşayan seri katilin, kadınları kandırıp tuzağa düşürdüğünü, öldürdükten sonra kalıntılarını taş ocağına attığını söyledi. Muhammed, Jumaisi'nin ilk olarak 2022 yılında eşini öldürdüğünü, en son ise 11 Temmuz'da cinayet işlediğini ifade etti.

Evinde pala ve çuval bulundu

Polis, Jumaisi'nin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, kimlik kartı, bir pala, lastik eldivenler, kadın giysileri, bantlar ve onlarca naylon çuval bulunduğunu açıkladı. Öldürülen kadınların yaşlarının 18-30 yaş arasında olduğu ve hepsinin aynı şekilde öldürüldüğü aktarılan açıklamada, bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmek için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Sorgusu devam eden Collins Jumaisi, yarın mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA

Nairobi, Kenya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da seri katil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya'da seri katil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti: Çöplükte cesetler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement