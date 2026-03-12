Kenya'da Şiddetli Seller: 50 Ölü, 9 Kayıp

Kenya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiği, 9 kişinin kayıp olduğu ve 17 ilde 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan yağışların yol açtığı sellere ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların çok sayıda bölgede taşkınlara yol açtığı belirtildi.

Sellerde ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği ve 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam 17 ilin etkilendiği ve 12 bin 338 hanenin boşaltıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerin başkent Nairobi başta olmak üzere Kisumu ve Narok gibi bazı bölgelerde ciddi hasarlara yol açtığı, çok sayıda evin, tarım arazisinin ve altyapının zarar gördüğü bildirildi.

Bazı yol ve köprülerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşmakta zorlandığı ifade edilen açıklamada, selin elektrik altyapısı ile su hatlarında hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerinin aksadığı belirtildi.

Açıklamada, tarım arazileri ile bazı pazar yerlerinin de selden zarar gördüğü aktarıldı.

Kenya Meteoroloji Dairesi, ülkede yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.