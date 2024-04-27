Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 70'i Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 70'i Geçti

Kenya\'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 70\'i Geçti

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiği bildirildi. Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, ülkedeki sellerin yol açtığı yıkımla ilgili bilgi paylaştı. Gachagua, hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiğini ve yıkımdan 130 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti. Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Kenya Demiryolları, banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu. Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.

27.04.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiği bildirildi.

Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki sellerin yol açtığı yıkımla ilgili bilgi paylaştı.

Gachagua, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'i geçtiğini ve yıkımdan 130 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de sular altında kaldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA

Kenya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 70'i Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
11:12 Balotelli’den yerde yatan Torreira’ya olay hareket Balotelli'den yerde yatan Torreira'ya olay hareket
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:33:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 70'i Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement