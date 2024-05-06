Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 228'e Çıktı - Son Dakika
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Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 228'e Çıktı

Kenya\'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 228\'e Çıktı

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 228'e çıktı. Yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunan yetkililer, kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğunu kaydetti. Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağını aktaran yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, son 24 saatte 7 yetişkin ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde sel kaynaklı toplam ölü sayısının 228'e ulaştığını açıkladı. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.05.2024 11:53  Güncelleme: 11:55
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Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi.

Yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunan yetkililer, kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağını aktaran yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı.

Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, "Son 24 saatte 7 yetişkin ve 2 çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz ve ülke genelinde sel kaynaklı toplam ölü sayısı 228'e ulaştı." dedi.

Mwaura, su baskınları ve seller nedeniyle 164 kişinin yaralandığını, 72 kişinin kaybolduğunu ve 212 bin 630 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Tanzanya'da ise Tanzanya Meteoroloji Kurumu, Hidaya'nın ülke için artık bir tehdit oluşturmadığını duyurdu.

Kasırganın kıyı bölgelerde normalden çok daha şiddetli yağışlara neden olduğu ancak can kaybı ve hasar bildirilmediği aktarıldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA

Kenya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 228'e Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 228'e Çıktı - Son Dakika
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