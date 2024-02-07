Kenya'da Sırtlan Saldırısında 1 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da Sırtlan Saldırısında 1 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kenya\'da Sırtlan Saldırısında 1 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, Nairobi Ulusal Parkı'nda meydana gelen sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki yerel halka dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

07.02.2024 11:59
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Kenya'da yaşanan sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı, yaralananların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölgenin sırtlanlar için göç güzergahı üzerinde olduğu uyarısı yapılan açıklamada, yerel halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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