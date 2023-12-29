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Kenya'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kenya'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin kuzeyindeki Nyeri-Nyahururu otoyolunda bir otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 4 çocuk dahil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kenya'da her yıl ortalama 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kenya\'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
29.12.2023 - 14:09,  Güncelleme: 14:17
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Kenya'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, başkent Nairobi'nin kuzeyindeki Nyeri-Nyahururu otoyolunda bir otomobil ile "matatu" olarak bilinen yolcu minibüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri için bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kenya'da polis raporlarına göre, her yıl ortalama 3 bin 500 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA
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