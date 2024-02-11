Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi

Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin Yeni Yılı münasebetiyle iyi dileklerini iletirken Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi. Ruto, Kenya ve Çin'in dostluk, karşılıklı güven ve ilerlemeye bağlılık temelinde zaman içinde yakın ve güçlü ilişkiler kurup sürdürdüğünü kaydetti.

11.02.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NAİROBİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin Yeni Yılı münasebetiyle iyi dileklerini iletirken Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi.

Çin'in en önemli festivali olan Çin Yeni Yılı yahut Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geldi.

Ruto, Kenya ve Çin'in dostluk, karşılıklı güven ve ilerlemeye bağlılık temelinde zaman içinde yakın ve güçlü ilişkiler kurup sürdürdüğünü kaydetti.

Devlet Başkanı, Cumartesi günü başkent Nairobi'de yaptığı yazılı açıklamada, "Sizler sağlık, şans, kuvvet, güç ve bilgeliği simgeleyen Ejderha Yılı'nı karşılarken, Kenya hükümeti ve halkının ise Kenya-Çin stratejik ortaklığı için ortaklaşa belirlediğimiz yolda ilerlemesi isteğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ruto, iki dost ülkenin güçlü ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ilerletmesinin sırf karşılıklı fayda amaçlı olmadığını söyledi.

Ruto, "Kenya ile Çin arasındaki dönüştürücü ortaklığa katkıda bulunan Çin toplumunun üyelerinin, memleketlerinden uzaktayken kendilerini evlerinde hissetmek için ihtiyaç duydukları desteği aldıklarını da teyit etmek isterim" diye konuştu.

Kenya ve Çin, 14 Aralık 2023'te diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutladı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Nairobi, Kenya, Çin, Festival, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 18:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement