Kenya Devlet Başkanı, Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi

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NAİROBİ, 11 Şubat (Xinhua) -- Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Çin Yeni Yılı münasebetiyle iyi dileklerini iletirken Kenya ile Çin arasındaki dostluğu ilerletme sözü verdi.

Çin'in en önemli festivali olan Çin Yeni Yılı yahut Bahar Bayramı bu yıl 10 Şubat'a denk geldi.

Ruto, Kenya ve Çin'in dostluk, karşılıklı güven ve ilerlemeye bağlılık temelinde zaman içinde yakın ve güçlü ilişkiler kurup sürdürdüğünü kaydetti.

Devlet Başkanı, Cumartesi günü başkent Nairobi'de yaptığı yazılı açıklamada, "Sizler sağlık, şans, kuvvet, güç ve bilgeliği simgeleyen Ejderha Yılı'nı karşılarken, Kenya hükümeti ve halkının ise Kenya-Çin stratejik ortaklığı için ortaklaşa belirlediğimiz yolda ilerlemesi isteğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ruto, iki dost ülkenin güçlü ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ilerletmesinin sırf karşılıklı fayda amaçlı olmadığını söyledi.

Ruto, "Kenya ile Çin arasındaki dönüştürücü ortaklığa katkıda bulunan Çin toplumunun üyelerinin, memleketlerinden uzaktayken kendilerini evlerinde hissetmek için ihtiyaç duydukları desteği aldıklarını da teyit etmek isterim" diye konuştu.

Kenya ve Çin, 14 Aralık 2023'te diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutladı.