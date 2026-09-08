Kenya'nın yabancı küçük işletmelere kısıtlaması Burundili ve Ugandalı tüccarları dönmeye itti - Son Dakika
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Kenya'nın yabancı küçük işletmelere kısıtlaması Burundili ve Ugandalı tüccarları dönmeye itti

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik kısıtlama kararı 7 Eylül'de yürürlüğe girdi. Yüzlerce Burundili Nairobi'deki büyükelçilik önünde seyahat belgesi almak için kuyruk oluştururken, bazı Ugandalı tüccarlar tehdit ve belirsizlik nedeniyle ülkelerine dönmeye başladı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik kısıtlama kararı, başta Doğu Afrika vatandaşları olmak üzere ülkede yaşayan yabancı tüccarlar ve işletmeler arasında endişeye yol açtı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, 7 Eylül'de yürürlüğe giren yabancı işletmelere yönelik kısıtlama kararı, yüzlerce Burundilinin, Nairobi'deki Burundi Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu.

Büyükelçiliğe gelen bazı Burundililer ülkelerine dönebilmek için seyahat belgesi talep ederken, bazıları ise Kenya'daki ikamet ve çalışma durumlarını düzenlemek için gerekli belgeler hakkında bilgi aldı.

Büyükelçilik önündeki bazı Burundililerin yanlarında valiz ve kişisel eşyalarını taşıdığı görüldü.

Uganda basınında ise Kenya'daki bazı Ugandalı tüccarların tehdit ve belirsizlik nedeniyle ülkelerine dönmeye başladığı, bazı kişilerin Busia sınırından Uganda'ya geçtiği aktarıldı.

Kenya hükümeti, uygulamanın ülkedeki tüm yabancıları hedef alan bir sınır dışı etme kararı olmadığını belirterek, gerekli çalışma izinleri ve ticari ruhsatlara sahip yabancıların faaliyetlerini sürdürebileceğini açıkladı.

Hükümet, özellikle gerekli belgeleri bulunmayan yabancıların kayıt altına alınması ve statülerinin düzenlenmesi için geçici bir süreç başlatıldığını duyurdu.

Ruto, küçük ölçekli ticarete ilişkin düzenleme istemişti

Kenya Devlet Başkanı Ruto, 2 Eylül'de Nairobi'de küçük ve orta ölçekli işletme sahipleriyle yaptığı toplantıda, yabancıların Kenya vatandaşlarıyla düşük sermaye gerektiren ticari faaliyetlerde rekabet etmemesi gerektiğini söylemişti.

Yabancı yatırımcıların istihdam ve üretimi artıracak alanlara yönelmesi gerektiğini belirten Ruto, seyyar satıcılık ve küçük ölçekli perakende faaliyetlerinin Kenyalılara ayrılması gerektiğini ifade etmişti.

Ruto'nun açıklamasının ardından hükümet, gerekli çalışma izinleri ve ruhsatları bulunmayan yabancıların küçük ölçekli ticari faaliyetlerine yönelik denetimlerin 7 Eylül'den itibaren artırılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'nın yabancı küçük işletmelere kısıtlaması Burundili ve Ugandalı tüccarları dönmeye itti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'nın yabancı küçük işletmelere kısıtlaması Burundili ve Ugandalı tüccarları dönmeye itti - Son Dakika
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