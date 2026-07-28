Kenya-Somali Diplomatik Gerilim Artıyor

Kenya'nın, Somali Devlet Bakanı Abşir Buhari'nin ülkeye girişine izin vermediğinin öne sürülmesi, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

Somali basınında yer alan haberlere göre, dün Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Buhari, seyahat belgeleriyle ilgili sorunlar gerekçe gösterilerek Kenya'ya alınmadı ve Mogadişu'ya geri gönderildi.

Olayla ilgili ne Kenya ne de Somali makamlarından resmi açıklama yapıldı.

Bu gelişme, Somali İkinci Başbakan Yardımcısı Cibril Abdiraşid Hacı'nın geçen ay Kenya'ya girişine izin verilmemesinden kısa süre sonra yaşandı.

Kenyalı yetkililer, Hacı'nın Somali diplomatik pasaportu ve geçerli vizeyle Nairobi'deki havalimanına geldiğini ancak sorgulama sırasında usulsüz bir şekilde Kenya pasaportu da edindiğinin fark edildiğini, bu nedenle Mogadişu'ya geri gönderildiğini bildirmişti.

Son olayın ardından diplomatik gerilim daha da artarken, Somali basını, Dışişleri Bakanlığının Kenya'nın Mogadişu Büyükelçisi'ni çağırarak üst düzey Somalili yetkililere yönelik muamele hakkında açıklama talep ettiğini bildirdi.

Kenya makamları ise büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığına ilişkin haberleri doğrulamadı.

Arka arkaya yaşanan iki olay, üst düzey Somalili yetkililerin Kenya pasaportu edindiği iddialarını yeniden gündeme getirirken, Kenya makamlarının pasaportların düzenlenmesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, geçmişte deniz yetki alanları ve bölgesel güvenlik konularında yaşanan anlaşmazlıklara rağmen son yıllarda iyileşme eğilimi gösteriyordu.

İki komşu ülke, eş-Şebab örgütüyle mücadelede yakın işbirliği yürütürken, Kenya geniş bir Somali diasporasına ev sahipliği yapıyor ve Somali'nin önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor.