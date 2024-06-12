Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, Meclis Toplantısına Katıldı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısına, 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası sonrası tutuklanan ve dün tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de katıldı. Kocagöz'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Adalet tecelli etmiştir. Bugün itibarıyla sevgili Kepezli ve Antalyalı hemşehrilerimize kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Mecliste önergeler ile birlikte 100 gündem maddesi görüşüldü. 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazasının ardından tutuklanan ve 11 Haziran Salı günü yapılan ilk duruşmada tahliyesine karar verilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de toplantıya katıldı. Kocagöz, meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

"Kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz"

Meclisin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Mesut Kocagöz'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Bu kaza sürecinde 23,5 saat tüm kurum kuruluşlarımıza, siyasilerimize, genel başkanım, genel başkan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, valimize kısacası destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kaza sonucu oğlumun abisi, kardeşim Mesut Kocagöz kardeşim tutuklanmıştı. Dün özgürlüğüne kavuştu. Adalet tecelli etmiştir. Önce de zaten bu mecliste söylemiştim. Bugün itibarıyla sevgili Kepezli Antalyalı hemşerilerimize kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Bu süreçte, Mesut Kocagöz'ün yokluğunu belli etmeden görev yapan Refik Emre Altekin hocamıza, şahsında Kepez meclis üyelerimize, süreçle ilgili anlayışları için tüm siyasi parti meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreci gerçekten vicdani ve kamuyla paylaşarak yürüttünüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Mesut Kocagöz kardeşime geçmiş olsun diyorum. Allah hiçbir kurum kuruluşumuza hiç bir yere kaza bela vermesin."

Mecliste siyasi partilerin grup sözcüleri de Başkan Mesut Kocagöz'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Meclis toplantısında ayrıca, Başkan Böcek ve meclis üyeleri, vatandaşların kurban bayramını tebrik etti. 16 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü'nün de kutlandığı toplantıda, 100 gündem maddesi karara bağlandı.