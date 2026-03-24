Kepez'de Silahlı Suç Operasyonu: 3 Tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar maskeli 2 kişinin Y.A'nın aracını uzun süre takip ettikten sonra pompalı tüfekle ateş ettiği ve telefonla Y.A'yı arayan şüphelilerin 60 milyon lira istediği bilgisi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler 6 şüphelinin kimliklerini belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.