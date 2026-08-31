Kepez'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Kepez'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kepez\'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kepez ilçesindeki otele operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 şüphelinin bulunduğu otel odasında arama yaptı.

Aramada 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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