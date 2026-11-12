Kepez'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kepez'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kepez\'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti
Haber Videosu

Kepez ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesinin Varsak Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Talha Batın Tokdemir (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7203 Sokak ile 7205 Sokak kesişiminde meydana geldi. Talha Batın Tokdemir'in kullandığı 07 CMB 208 plakalı motosiklet, 7205 Sokak üzerinden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Tokdemir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tokdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tokdemir'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan teslim alındı. Tokdemir'in, ikindi namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR - Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerMotosikletOtomobilAntalyaGüncelVarsakKepezSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:21:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez'deki motosiklet kazasında 17 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android