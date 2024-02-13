Kepez'te bir otomobilde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kepez'te bir otomobilde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Kepez\'te bir otomobilde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Kepez ilçesinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde ölü olarak bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu tespit edildi. Öte yandan, sağanak sonrası Düden Şelalesi'nin rengi kahverengiye döndü ve şelale suları deniz yerine karaya savruldu.

13.02.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.

ŞELALE KAHVERENGİ AKTI

Sağanak sonrası, şiddetli akan Düden Şelalesi'nin rengi de kahverengiye döndü. Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinden denize dökülen şelalede, tersten gelen rüzgar şelale sularını deniz yerine karaya savurdu. Şelalenin denizle buluştuğu noktaya gelenler, çamur gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kepez, Olaylar, Çevre, Hava Durumu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'te bir otomobilde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez'te bir otomobilde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement