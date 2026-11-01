Kepsut'ta evinden ayrılan 82 yaşındaki kişi ormanda bitkin halde sağ bulundu - Son Dakika
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Kepsut'ta evinden ayrılan 82 yaşındaki kişi ormanda bitkin halde sağ bulundu

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Kepsut\'ta evinden ayrılan 82 yaşındaki kişi ormanda bitkin halde sağ bulundu
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Kepsut'un Alagüney Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki kişi, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. 55 personel, 6 araç ve 9 dronun katıldığı çalışmada ormanlık alanda bitkin halde sağ bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.

Alagüney Mahallesi'nde yaşayan İ.K'den iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması amacıyla Jandarma Komando, Asayiş, AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Toplam 55 personel, 6 araç ve 9 dronun katıldığı çalışmalar sonucu İ.K, ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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