Kepsut\'ta Orman Yangını

Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı. Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.
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