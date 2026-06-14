Kerem Eren Çelik Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kerem Eren Çelik Altın Madalya Kazandı

Kerem Eren Çelik Altın Madalya Kazandı
14.06.2026 10:34
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Malatya'da depremzede Kerem Eren Çelik, Çekya'da düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

MALATYA'da depremzede Kerem Eren Çelik (10) 30 ülkenin katıldığı müsabakada altın madalya kazandı.

Kerem Eren Çelik, henüz 6 yaşındayken badmitona ilgi duymaya başladı. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Çelik, 6 Şubat depremlerinde evlerinin hasar alması nedeni ile Samsun'a yerleşerek spora ara verdi. 2024 yılında tekrar döndüğü memleketi Malatya'da hocaları ve ailesinin desteği ile yeniden badmintona başlayan Çelik, milli takıma da seçildi. Ay yıldızlı milli forma ile katıldığı birçok turnuvada önemli başarılar yakalayan Kerem Eren Çelik, 28-31 Mayıs tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da 30 ülkeden sporcuların katıldığı 'Yonex Czech Youth International Turnuvası'nda' erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

'KEREM ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEK'

Milli sporcu Kerem Eren Çelik ile 6 Şubat depremleri öncesinde tanıştıklarını belirten Badminton Antrenörü Kerem Kaylı, sporcusunun çok yetenekli olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemlerde de Kerem'in Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Kaylı, "Kerem Eren Çelik'in yapılan antrenmanlarda çok yetenekli ve başarılı olduğunu fark ettik. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası evlerinin hasar alması nedeni ile Samsun'a taşınmak zorunda kaldılar. 1 yıl aranın ardından yeniden Malatya'ya dönen Kerem Eren, vazgeçmedi ve badminton sporuna devam etti. İlk madalyasını Çorum'da Türkiye Şampiyonasında 3'üncü olarak aldı. 2024 yılında milli takıma seçilen Kerem Eren, ilk olarak Hırvatistan'da teklerde şampiyon oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de düzenlenen uluslararası müsabakalarda yine dereceler ve madalyalar alan Eren, aynı yıl Slovakya'da 2'ncilik ve 3'üncülük elde etti. Milli sporcumuz geçtiğimiz hafta Çekya'nın Prag kentinde 30 ülkenin katıldığı Yonex Czech Youth International Turnuvası'na katıldı ve orada çift erkeklerde şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandırdı. Sporcumuz Kerem Eren Çelik, 17-20 Haziran tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek organizasyonda yine ülkemizi temsil edecek "dedi.

'2030'DA 15 YAŞ ALTINDA DERECE YAPMAK İSTİYORUM'

Elde ettiği uluslararası başarılar için haftanın 5 günü yaklaşık 13 saat antrenman yaptığını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Kerem Eren Çelik, Türkiye'yi daha fazla temsil etmek için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Çelik,"4 arkadaşım ile geldiğim salonda badminton sporunu çok beğendim. Çalışmalara başladım ve şu ana kadar farklı dereceler elde ettim. Hocalarım ile 4 yıl boyunca çalıştık. Avrupa'da birinci oldum. Uluslararası madalyam oldu. Türkiye ikincisi oldum. Çek Cumhuriyeti'nde altın madalya kazanarak ülkemi temsil ettim. Zor bir spor, çok yoruluyoruz ama daha fazla antrenman yapıp antrenman kaçırmamam lazım. Haftada 5 gün ve her biri iki buçuk saatlik antrenmanlar yapıyoruz. Hedefim 2030 yılında 15 yaş altında dereceler elde edip madalyalar kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çek Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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