Kerkük Esnafı: Savaş Durgunluk Yarattı - Son Dakika
Kerkük Esnafı: Savaş Durgunluk Yarattı

26.03.2026 13:32
Kerkük'teki esnaf, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının durdurulmasını istiyor.

Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, pazarda durgunluğa ve ekonomik sorunlara yol açan ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının bir an önce durmasını istiyor.

Saldırıların Orta Doğu'da barış ve istikrarın yanı sıra ekonomiyi de giderek olumsuz etkilemeye başladığını vurgulayan Kerküklü esnaflar, ülkede özelikle gıda ürünlerine gelen zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü anlattı.

AA muhabirine konuşan esnaf ??İbrahim Altuncu, bölgedeki savaş nedeniyle çarşı ve pazarda ciddi bir durgunluğun olduğunu söyledi.

"Ramazanda ve bayram öncesi hareketlilik vardı çarşı pazarda ama şimdi ciddi anlamda durgunluk var." diyen Altuncu, savaşın bir an önce bitmesini temenni etti."

Savaştan dolayı insanların kozmetik ve kıyafet satın almadığına dikkati çeken Altuncu, vatandaşların bu süreçte daha fazla gıdaya yöneldiğini aktardı.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından hemen sonra döviz kurlarındaki artışın özellikle gıda maddelerin fiyatına olumsuz yansıdığını belirten Altuncu, gıda, kıyafet ve tüm ürünlere gelen zamların tüketiciyi daha da endişelendirdiğini anlattı.

"Irak'a yönelik saldırılar korkutmaya başladı"

Kerküklü Adnan Mevla da bölgedeki gelişmelerin vatandaşları tedirgin ettiğini vurgulayarak, "Irak'ın bu savaştan uzak durması ve dahil edilmemesi lazımdı ama iki ateş arasında kaldık. Irak'a yönelik saldırılar artık herkesi korkutmaya başladı." diye konuştu.

Iraklıların artık savaş istemediğini ifade eden Mevla, hükümetlerinden bu savaşa karşı çıkmasını ve "dur demesini" istedi.

Bilal Nasıh ise daha önce on yıllar boyunca iç savaş yaşayan Irak'ın söz konusu savaşta olmaması gerektiğini ve daha da "kan kaybetmemesini" temenni etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük Esnafı: Savaş Durgunluk Yarattı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kerkük Esnafı: Savaş Durgunluk Yarattı - Son Dakika
