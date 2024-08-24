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- Kerkük İl Meclisi'nde Türkmenler olmadan ilk oturum

KERKÜK - Kerkük İl Meclisi'nde Muhammed El Hafız başkanlığında Türkmenlerin katılımı olmadan ilk oturum gerçekleştirildi.

Kerkük İl Meclisi bugün bir araya geldi. Muhammeh El Hafız başkanlığında Kerkük Valilik binası İl Meclisi salonunda gerçekleştirilen meclisin ilk oturumuna Irak Türkmen Cephesi (ITC), Arap koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi üyeleri katılmadı. Meclis Başkanı Muhammed El Hafız oturumun ardından toplantıya katılan İl Meclis üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı. El Hafız açıklamasında, "Vatandaşlarımıza hizmette bulanmak için ilk toplantımızda 3 komite oluşturduk" dedi.

İl Meclis Başkanı El Hafız, "Meclis oturumunu boykot eden Türkmen kardeşlerimiz, Kürdistan Demokrat Partisi ve Arap koalisyonunu gelecek oturuma davet ediyoruz. Kerküklülere en iyi şekilde hizmet etmek için kapımız her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

ITC Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu

Kerkük İl Meclisi'nin 5'i Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3'ü Arap ve 1'i Hristiyan olmak üzere 9 üyesi, 10 Ağustos Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Reşid Otelinde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Üyeler KYB'li Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi, Arap üye Mohammed Hafız'ı ise İl Meclis Başkanı olarak seçmişti. Kerkük Meclisi'ndeki Türkmenler, Kürdistan Demokrat Parti üyeleri ve 3 Arap üye ise toplantıya çağrılmamıştı. Irak Türkmen Cephesi (ITC), Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nin üyeleri olmadan yerel yönetimi oluşturmaya yönelik düzenlenen oylamanın iptali için Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.