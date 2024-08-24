Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmenler Boykot Etti

Güncel

Irak'ta Kerkük İl Meclisi'ndeki Türkmenler, tartışmalı vali seçimi nedeniyle boykot ettikleri il meclisinin ilk toplantısına katılmadı.

Kerkük İl Meclisi, Irak Türkmen Cephesi Üyesi Sevsen Abdulvahid Ceddu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü il meclisi toplantısına katılmadıklarını söyledi.

Kısa süre önce Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak'ta en üst yargı merci olan Yüksek Federal Mahkemeye başvuruda bulunduklarını hatırlatan Ceddu, mahkemenin kararını beklediklerini ifade etti.

Yüksek Federal Mahkeme kararı çıkmadan hiçbir toplantıya katılmayacaklarını belirten Ceddu, çıkacak karara göre adım atacaklarını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.