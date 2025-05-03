Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü Paneli

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında panel düzenlendi.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Kemal Bacalan'ın katıldığı panelde, Kerküklü araştırmacı ve yazar İbrahim Ağa ve Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı Aydın Kerkük konuşmacı olarak yer aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Muhammet Casim, Irak'taki Türkmenlerin Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek her yıl 3 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını ve paneller düzenlediklerini söyledi.

"Bu topraklarda Türkçülük yolunda ve uğrunda büyük fedakarlıklar verildi." diyen Casim, bu önemli gün nesilden nesile aktarılsın diye bu çalışmayı düzenlediklerini bildirdi.

Türk dünyasının 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutlayan Türkmen Milliyetçi Hareketi Siyasi ve İdari Kurulu Üyesi Türkmen Bayraktar, gerçekleştirdikleri çalışmaya gençlerin ilgi duymasından mutlu olduklarını belirtti.

Kerküklülerin atalarını ve tarihini unutmayan bir millet olduğunu ifade eden Bayraktar, yaklaşık 60 yıldır Türk dünyasının hemen hemen her yerinde kutlanan 3 Mayıs günü kutlamaları geleneğinin sürdürülmesini istedi.