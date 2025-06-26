Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda 2 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
???Irak Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde DEAŞ mensuplarının yerlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kerkük'te DEAŞ Operasyonu: 2 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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