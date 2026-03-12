Kerkük'te Füze Saldırısı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.
Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
