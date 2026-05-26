Kerkük'te Kurban Bayramı Alışverişi Yoğun

Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı öncesinde alışveriş telaşına giren vatandaşlar, tarihi çarşılarında yoğunluk oluşturdu.

Bayram arifesinde eksiklerini gidermek için kentin tarihi çarşılarına akın eden Kerküklüler, özellikle bayram şekeri, lokum ve çikolata satılan tezgahları tercih ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı ve saldırılarından kaynaklı gıda fiyatlarındaki artış bayram alışverişine de yansıyor.

Kerküklü esnaf İbrahim Ahmet, AA muhabirine, çarşı ve pazarda bayram alışverişi yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Özellikle bayram şekeri, lokum ve çikolataya yönelik talebin yoğun olduğunu aktaran Ahmet, son günlerde gecenin geç saatlerine kadar alışverişin yapıldığını aktardı.

Kerküklü esnaf, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının fiyatlara yansıdığını ancak buna rağmen satışlarda bir hareketlilik olduğunu söyledi.

Savaşın durmasına rağmen satışların beklentilerinin altında olduğunu dile getiren Büyük Pazar Esnafı Cevdet Kasap ise "Satışların daha yoğun ve fazla olmasını beklerdik." dedi.

Bayram dolayısıyla fiyatlardaki yükselişin yanında vatandaşın beklendiği gibi alışveriş yapmadığını ifade eden Kasap, her şeye rağmen iş yapmaya çalıştıklarını anlattı.