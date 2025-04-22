Kerkük'te Maarif Okulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Kerkük'te Maarif Okulu Mezuniyet Töreni

Kerkük\'te Maarif Okulu Mezuniyet Töreni

Kerkük Maarif Okulu, ikinci mezunlarını verirken lise seviyesi eğitimine de başlayacak.

22.04.2025 23:42
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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Kerkük Maarif Okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kerkük Maarif Okulu Müdürü Şanlı Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif ilkokulundan ikinci kez mezun vermelerinin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

İlk mezunlarını geçen yıl verdiklerini belirten Muhammed, Kerkük'te ilk ve ortaokuldan sonra bu yıl lise seviyesini de açacaklarını aktardı.

Muhammed, kaliteli eğitim verdikleri için Maarif okullarına rağbetin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Okulda İngilizce, Arapça ve Türkçe eğitim verdiklerini kaydeden Muhammed, en büyük hedeflerinin Kerkük'teki eğitim sistemine ciddi ve önemli katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Kerkük Maarif İlkokulu İngilizce öğretmeni Esra Sahir de öğrencilerine tıpkı kendi çocukları gibi değer verdiğini ifade etti.

Sahir, 6 yıl boyunca öğrencilerine kaliteli bir eğitim vermek için ellerinden geleni yaptıklarını ve bugün onları uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci velisi Murat Can da 6 yıl boyunca çocuğunun Maarif okulunda eğitim görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek bugün heyecan, mutluluk ve gururu birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Maarif okulunun eğitim sistemi, öğretmenler ve tüm eğitim kadrosundan memnun olduğunu dile getiren Can, çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerini de Maarif okullarıyla sürdüreceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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