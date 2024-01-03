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Kerkük'te Türkmenler Olmadan Yerel Hükümet Kurulamaz - Son Dakika
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Kerkük'te Türkmenler Olmadan Yerel Hükümet Kurulamaz

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük'te Türkmenler olmadan yerel hükümetin kurulamayacağını belirtti. Salihi, Türkmenlerin seçim politikasını gözden geçirmeleri gerektiğini ve Türkmenlerin yeni yönetimde hak ettikleri yere gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Kerkük\'te Türkmenler Olmadan Yerel Hükümet Kurulamaz
03.01.2024 - 13:43,
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Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, 18 Aralık'taki yerel seçimlerden sonra Kerkük'te Türkmenler olmadan yerel hükümetin kurulamayacağını belirtti.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te yeni yönetimin mutlaka müşterek olması gerektiğini" söyledi.

Kerkük'te güvenlik ve istikrarın ortak bir yönetimle sağlanabileceğini belirten Salihi, yeni yerel hükümetin Vali ya da İl Meclis Başkanının Türkmenlerden olmasını istediklerini kaydetti.

Salihi, Kerkük'ün Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bir kent olduğuna işaret ederek, "Tüm demografik değişikliğe rağmen Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunu kimse inkar edemez. Kerkük'te Türkmenler olmadan yerel hükümet kurulamaz." dedi.

Türkmenlerin seçim politikası gözden geçirilmeli

Türkmenlerin "Irak genelinde yıllardır oynanan bölgecilik ve mezhepçilik oyunlarına gelmediğini ve gelmemesi gerektiğini" ifade eden Salihi, son yerel seçimlerden istedikleri sonucu alamayan Türkmenlerin seçim politikasını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Kerkük milletvekili Salihi, Türkmenlerin Irak'taki varlıklarını korumak ve yönetimde aktif rol alabilmek için dün olduğu gibi bugün de tek bir çatı altında toplanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Seçmen kütüklerinin yenilenmemesi Türkmen oyunu etkiledi

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Salihi, Türkmenlerin 18 Aralık'ta yapılan yerel seçimlerden bekledikleri sonucu alamadıklarını ifade etti.

Özellikle Kerkük'teki sonuçları etkileyen önemli faktörler olduğuna dikkati çeken Salihi, seçmen kütüklerinin yeniden gözden geçirilmemesinin sonuçları doğrudan etkilediğini söyledi.

Salihi, Kerküklü olmayan ve kuzey kentlerden gelen 260 bin seçmenin oy kullandığını, bunun Türkmenlerin oy ağırlığını ve seçimin dengesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Seçim öncesi konuyu Irak Federal Mahkemesi'ne taşıdıklarını aktaran Salihi, ancak bekledikleri yanıtı alamadıklarını, bunun da Türkmenleri daha çok ümitsizliğe sürüklediğini söyledi.

Türkmenler yeni yönetimde hak ettikleri yerde olmalılar

Kerkük'te Türkmenlerin olmadığı bir yönetimin düşünülemeyeceğini söyleyen Salihi, şöyle devem etti:

"Türkmenler milli varlıklarını korumak için yeni yönetimde çıkarları doğrultusunda hareket etmeliler. Uzun vadeli politika izlemeliyiz. Bu ciddiye alınmazsa önümüzdeki parlamento seçimlerinde kazanma hakkımızı kaybedeceğiz."

Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçim için sandık başına gidildi

Federal bir yönetime sahip Irak'ta, IKBY şehirleri hariç ülke genelinde 10 yıl, Kerkük'te ise 18 yıl sonra halk 18 Aralık 2023'te yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

Kerkük'teki seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer alırken, Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de 2 meclis üyesiyle üçüncülüğü elde etmişti. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer alırken Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı 6 olmuş, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan 1 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
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