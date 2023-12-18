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Kerkük'te Türkmenler Yerel Seçimlere Büyük İlgi Gösteriyor - Son Dakika
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Kerkük'te Türkmenler Yerel Seçimlere Büyük İlgi Gösteriyor

Irak'ta yapılan yerel seçimlerde Kerkük kentindeki Türkmenler, sandığa büyük ilgi gösteriyor. Türkmenlerin son 20 yılın en yoğun seçim katılımını sağladığı belirtilirken, oy kullanım işleminin başlamasından bu yana herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığı ifade ediliyor.

Kerkük\'te Türkmenler Yerel Seçimlere Büyük İlgi Gösteriyor
18.12.2023 - 17:55,
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Irak'ta yapılan yerel seçimlerde Kerkük kentindeki Türkmenler, sandığa büyük ilgi gösteriyor.

Irak Türkmen Cephesi Seçim Daire Başkanı Cevdet Zülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seçimin Kerkük ve Türkmenler için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkmenlerin son 20 yılın en yoğun seçim katılımını sağladığını belirten Zülal, oy kullanım işleminin başlamasından bu yana herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmadığına dikkat çekerek, bunun seçmenlerin sandığa gitmesini olumlu etkilediğini ifade etti.

Kerküklü vatandaş Mahmut Cesur, son yılların en geniş katılımlı seçimini yaşadıklarını ve bugün resmen bir bayram havası yaşadıklarını dile getirdi.

Irak'ta 2 gün önce "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri ve iç göçmenler oylarını kullanmıştı.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, seçimleri boykot ediyor.

İl Meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları ve yaşanan güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. İl Meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.

Kaynak: AA
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