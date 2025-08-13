Kerkük\'te Yaz Yemek Festivali

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen ve ağustos ayının sonuna kadar devam edecek "Yaz yemek festivali"nde Türk mutfağı tanıtıldı.

Irak'ın çeşitli kentlerinin önde gelen şefleri ile en görkemli yemek ve içeceklerini gurmelerle bir araya getiren festivalde ünlü şefler, en beğenilen yiyecekleri hazırlayarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Burada Türk mutfağına özgü şiş kebap, çiğ köfte ve lahmacun gibi lezzetler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Festival kapsamında stant kuran Kerküklü Şef Ahmed Abdulmecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın dört bir yanından farklı mutfaklara ait yemeklerin sergilendiği ana sahnede, çiğ köfte ve midye hazırladığı söyledi.

Türk mutfağına özellikle son yıllarda ilginin giderek arttığına dikkati çeken Abdulmecid, bu ilginin Iraklıların Türkiye'ye sık sık giderek tatil yaptığı sırada bu lezzetlerle tanışmasından kaynaklandığını aktardı.

Abdulmecid, Türk mutafına ilginin artmasının kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Bu tür festivallerin Kerkük'te yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kerküklü Hüsam Cevad, çeşitli yörelere ait mutfak lezzetleriyle bu festivalde tanıştıklarını anlattı.

Özellikle Türk mutfağına ait lezzetlerin bir başka güzel olduğunu ifade eden Cevad,, çocuklarıyla birlikte bu akşam çiğ köfteyi denediklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

Bu festivalde özellikle ev yapımı yemeklere dikkati çekmek istediklerini aktaran Festival Organizatörü Abdullah Muzhır, uluslararası bir festival olmamasına rağmen, festivalde Türk ve İtalyan mutfağından da yemeklerin sunulduğunu anlattı.

Kerkük'te bu festivalin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğü bilgisini veren Muzhır, bir sonraki festivalin uluslararası boyutta yapmayı planladıklarını ifade etti.

Muzhır, festivale Kerkük'ün dışından da katılanların sayısının fazla olduğuna dikkati çekti.