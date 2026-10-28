Kerkük Valiliği yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacak, dedi Iraklı Devlet Bakanı Ağa - Son Dakika
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Kerkük Valiliği yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacak, dedi Iraklı Devlet Bakanı Ağa

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Kerkük Valiliği yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacak, dedi Iraklı Devlet Bakanı Ağa
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Irak'ta Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği görevinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını belirtti. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisinin Kerkük ziyaretinde konuşan Ağa, Kerkük İl Meclisi yeni vali seçmek için oturum düzenlerse görevinden istifa edeceğini söyledi.

Irak hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği görevinin Türkmenlere verilmesini öngören siyasi anlaşmaya bağlı olduklarını ve bu makamın yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını belirtti.

Ağa, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kerkük Valiliği görevinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını ifade eden Ağa, Kerkük İl Meclisinin yeni vali seçmek üzere bir oturum düzenlemesi halinde görevinden istifa edeceğini söyledi.

Ağa, Kerkük'teki Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan bileşenler arasında varılan siyasi anlaşmada anayasal hakların ve belirli bir takvimin yer aldığını ve bu uzlaşıya sadık kalacaklarını dile getirdi.

Halihazırda Kerkük'ü temsilen Bağdat'ta Devlet Bakanı sıfatıyla bulunduğunu hatırlatan Ağa, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda kentteki siyasi ve idari süreçleri yürütmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ağa, Kerkük'te görevlerin dönüşümlü olarak üstlenilmesinin yönetim açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu, bu sistem sayesinde kentteki tüm etnik ve dini grupların huzur içinde bir arada yaşadığını vurguladı.

Kaynak: AA
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