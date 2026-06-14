Kerkük Valisi'nden Erdoğan'a başsağlığı teşekkürü - Son Dakika
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Kerkük Valisi'nden Erdoğan'a başsağlığı teşekkürü

14.06.2026 16:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, babası vefat eden Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Vali Ağa, Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye-Irak kardeşliğinin güçlenmesini diledi.

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, babasının vefatı dolayısıyla telefonla taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, babası Seman Kenan Ağa'nın vefatı dolayısıyla aileye taziyelerini iletmesinin akabinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

Vali Ağa, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başta ailem ve Kerkük halkımız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ağa, paylaşımında ayrıca "Türkiye- Irak ilişkileri daima güçlensin, kardeşliğimiz baki olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından bugün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'nın annesi Heyfa Ağa'ya başsağlığı dileklerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Başınız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Kerkük'e selam. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

Anne Heyfa Ağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Ömrünüz uzun olsun. Siz, bizim babamızsınız. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet olun Başkanım." ifadeleriyle cevap vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmiş, Vali Ağa, görüşmede 102 yıl sonra yeniden bir Türkmen vali seçilmesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti.

Kaynak: AA

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