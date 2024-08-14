Kerkük Valisi Türkmenceyi Resmi Yazışmalardan Kaldırdı - Son Dakika
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Kerkük Valisi Türkmenceyi Resmi Yazışmalardan Kaldırdı

Irak'ın Kerkük Vilayeti'nde yapılan toplantıda valiliğe seçilen Rebvar Taha'nın imzaladığı ilk resmi yazıda Türkmence yer almadı. Bu durum Irak Türkmen Cephesi tarafından Anayasa ihlali olarak değerlendirildi.

14.08.2024 15:47
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Irak'ta Kerkük Vilayet Meclisindeki Türkmenler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleriyle bir kısım Arap üyenin boykot ettiği ve KYB'nin girişimleriyle yapılan toplantıda valiliğe seçilen Rebvar Taha'nın, imzaladığı ilk resmi yazıda Türkmencenin yer almadığı görüldü.

KYB'li Taha, Kerkük Valiliğini vekaleten yürüten Rakan el-Cuburi'yi yaşından dolayı emekliye sevk etti. Taha'nın imzaladığı bu yazıdan Arapça ve Kürtçenin yanı sıra yer alması gereken Türkmence kaldırıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük'ün yeni Valisi, Anayasa'yı açıkça ihlal ederek Türkmen dilini resmi yazışmalardan kaldırdı." ifadeleri kullanıldı.

Tepkiler üzerine Taha adına yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kerkük Valisi Rebvar Taha Türkmencenin tüm kurumlar arasındaki resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verdi."

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 1 Mart 2023'te Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin de kullanılması yönünde talimat vermişti.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), söz konusu toplantının yasal olmadığını ifade ederek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arpların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'ya kendisini Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etmişti.

Taha, itirazlara rağmen Kerkük Valiliğine giderek görevine başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük Valisi Türkmenceyi Resmi Yazışmalardan Kaldırdı - Son Dakika

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