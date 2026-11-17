Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 aydır firari olarak aranan M.A. (61), polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Edirne İl ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'göçmen kaçakçılığı', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'nafaka hükümlerine uymamak' ile 'taksirle yangına sebebiyet verme' suçlarından 12 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 11 aydır firari olarak aranan M.A.'yı, ilçe merkezinde saklandığı evde düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.