Keşan\'da amcasını öldüren şahıs tutuklandı

Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, amcası Tokcan Küçükkarakaş'ı (47) pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Umut Küçükkarakaş (27), tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü, saat 04.00 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Umut Küçükkarakaş, aralarında husumet olan amcası Tokcan Küçükkarakaş ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Umut Küçükkarakaş, pompalı tüfekle amcasını başından vurdu. Tokcan Küçükkarakaş yere yığılırken, Umut Küçükkarakaş ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Tokcan Küçükkarakaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olayın ardından kaçan Umut Küçükkarakaş'ı önceki gün Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Küçükkarakaş'ın 68 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Küçükkarakaş, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.