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Keşan'da Asker Uğurlama Konvoyunda Ateş Açıldı - Son Dakika
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Keşan'da Asker Uğurlama Konvoyunda Ateş Açıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda seyreden bir otomobilden av tüfeğiyle havaya ateş açıldı. Olay sonucunda polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan\'da Asker Uğurlama Konvoyunda Ateş Açıldı
09.01.2024 - 17:01,
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda otomobilin 'sunroof' kısmından av tüfeğiyle havaya 4 el ateş eden C.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Caddede asker uğurlama konvoyunda seyreden E.Y. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan C.S., 'sunroof' bölümünden ruhsatsız av tüfeğiyle havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili bularak, durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. ve havaya ateş açan C.S., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1'i dolu 4'ü boş 5 fişek ele geçirildi. E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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İspat Cami Mahallesi, Keşan, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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