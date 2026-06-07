Keşan'da Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Çevre Temizliği Etkinliği

Keşan\'da Çevre Temizliği Etkinliği
07.06.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çevre Günü'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Dokuzdere Göleti'nde gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa Birliği destekli Go2Recycling Projesi kapsamında Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) koordinasyonunda yapıldı.

Etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar gölet çevresinde biriken atıkları toplarken, çevre bilincinin artırılması ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Özcan, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'da eş zamanlı yürütülen Go2Recycling Projesi'nin geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Yerel Haberler, Edirne, Güncel, Keşan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:44:59. #7.13#
SON DAKİKA: Keşan'da Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.