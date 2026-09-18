Keşan\'da eşini öldürdüğü iddia edilen kadın Yunanistan sınırında yakalandı

Keşan'da eşini öldürdüğü iddia edilen kadın Yunanistan sınırında yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi, cinayet şüphesiyle Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakalandı. Otopsisinde darp izlerine rastlanan kişinin eşi, ifadelerindeki çelişkiler üzerine 'eşe karşı kasten öldürme' kapsamında gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
M.E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta yatak odasında ölü bulundu.
Şüpheli ölümün ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
M.E.K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanması ve karısı M.K'nin (66) ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine soruşturma Cinayet Büro Amirliğince "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında sürdürüldü.
Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı kadının cep telefonunun kapatılması üzerine kaçabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.
Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'yi Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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