Keşan\'da Esnaf Toplantısı ve Atölye Açılışı

22.02.2026 15:26
Keşan Belediye Başkanı Özcan, esnaf toplantısında teşekkür etti, Kent Müzesi'nde atölye açıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Sebze, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası genel kurul toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki toplantıda yapılan seçimde sorumluluk üstlenerek aday olan Alper Karaağaç ve Sertaç Arhatır'a teşekkür etti.

Demokratik bir olgunluk içinde gerçekleşen bu sürece katkı sunan tüm oda üyelerini tebrik eden Özcan, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Özcan, seçilecek yönetim kurulana yeni dönemde başarı diledi.

Müzede, Yel Değirmeni Atölyesi açıldı

Keşan Kent Müzesi'nde, Yel Değirmeni Atölyesi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölyeye katılan çocuklar usta öğreticiler eşliğinde tarih ve yaratıcılığı bir arada kullanarak kartondan yer değirmenleri yaptı.

Çocukların el emeği ürenler yaptığı sırada usta öğreticiler ise yel değirmenlerinin tarihi hakkında bilgi verdi.

Müzede atölye çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Özcan, Güncel, Edirne, Keşan, Son Dakika

