Keşan\'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi eşi tutuklandı

Keşan'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi eşi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'da evinde ölü bulunan ve darp izleri taşıyan kişinin cinayet şüphelisi eşi, Yunanistan sınırında yakalanıp gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in cinayet şüphelisi olarak Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alın eşi Makbule Keskindir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Makbule Keskindir, tutuklandı.
Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
Kaynak: DHA
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