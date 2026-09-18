Keşan\'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi eşi tutuklandı

TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izleri olan Mehmet Emin Keskindir'in cinayet şüphelisi olarak Yunanistan sınırında yakalanarak gözaltına alın eşi Makbule Keskindir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Makbule Keskindir, tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),