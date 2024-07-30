Keşan'da firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi'nde denetimlerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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