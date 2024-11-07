Keşan'da Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Büyükcami Mahallesi'ndeki denetimlerinde, hakkında "kadına karşı basit yaralama" suçundan 7 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 103 uyuşturucu hap, 30 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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