Keşan'da Gönüllü Temizlik Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan'da Gönüllü Temizlik Projesi

Keşan\'da Gönüllü Temizlik Projesi
22.07.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki Aras İpsalalı, çevre temizliği yaparak farkındalık yaratıyor. Vali ona bisiklet hediye etti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi Aras İpsalalı (16), 'Keşan tertemiz olana kadar her gün çöp topluyorum' sloganıyla gönüllü çevre temizliği yapıp, çektiği görüntüleri de sanal medyadan paylaşıyor. Projesi, kısa sürede geniş kitlelere ulaşan İpsalalı'yı makamında misafir eden Edirne Valisi Yunus Sezer, kendisine bisiklet hediye etti.

Keşan'da özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan Aras İpsalalı, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu ay itibarıyla sanal medya hesabından 'Keşan tertemiz olana kadar her gün çöp topluyorum' adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. İpsalalı'nın bu projesine başta ailesi ve gönüllüler olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sanal medyadan yaptığı çağrıyla etkinlik organize eden İpsalalı, ailesi ve gönüllülerin de desteğiyle yeşil alanlar, parklar, caddeler, sahil ve kıyı şeridi gibi bölgeleri gezerek, çevreye atılan atıkları topluyor. İpsalalı, temizlik çalışmaları sırasında çekilen görüntüleri de sanal medyadan paylaşıyor.

'HERKESE İLHAM OLMASINI İSTİYORUZ'

Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsalalı'yı makamında kabul ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, İpsalalı'nın yalnızca çöp toplamakla kalmadığını, çektiği videolarla toplumda çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunduğunu ifade etti. Temiz bir çevrenin ancak herkesin ortak sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirten Sezer, "Aras İpsalalı'nın bu örnek davranışının ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü çalışmaların daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için herkese ilham olmasını diliyoruz" dedi. Çevreye olan duyarlılığı nedeniyle Vali Sezer, İpsalalı'ya bisiklet hediye etti. Aras İpsalalı da desteklerinden dolayı Sezer'e teşekkür ederek, çevre temizliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Hediye, Güncel, Keşan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Gönüllü Temizlik Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifade verecek: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:15:10. #7.13#
SON DAKİKA: Keşan'da Gönüllü Temizlik Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.