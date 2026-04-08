Keşan\'da İhlal Yapan Yükleniciye Ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde eski hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binalarının yıkımı sırasında talimata uymadığı ve çevrede tehlike oluşturduğu belirlenen yüklenici firmaya 160 bin lira ceza kesildi.

Büyük Cami Mahallesi'nde yenisi yapılmak üzere boşaltılan eski hükümet konağı ile emniyet müdürlüğü hizmet binalarının yıkımına başlandı.

Keşan Kaymakamlığınca yüklenici firmaya hafta sonu yıkım yapılmaması yönünde talimat verildi.

Firma, talimata rağmen 4 Nisan Cumartesi günü emniyet müdürlüğü binasının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım sırasında binadan kopan parçalar çevreye savruldu, yakındaki bir iş yerinin camı kırıldı.

Şikayet üzerine Keşan Belediyesi ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

İncelemenin ardından yüklenici firmaya 160 bin lira idari ceza uygulandı.