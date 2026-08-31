Keşan\'da Jandarma Komutanı Ziyareti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, göreve başlayan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen'i ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, Özcan'ın Taşdelen'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dilediği belirtildi.

Açıklamada, Taşdelen'e görev süresince ilçeye ve vatandaşlara sunacağı hizmetlerde kolaylıklar temennisinde bulunulduğu kaydedildi.

Keşan'da sivrisinekle mücadele çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sivrisinek ve larvalarına karşı mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin mahalle, cadde ve sokakları ile sahil, durgun su, otlak alan ve havuzlarda larvasit uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, uçkun popülasyonunu en aza indirmek amacıyla larvasit ve uçkun ilaçlama çalışmalarının yaz-kış sürdürüldüğü, çalışmalar kapsamında mücavir alanlardan Yayla Sahili'nde de ilaçlama yapıldığı kaydedildi.

İpsala'da Karaağaç Barajı'na balık salındı

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Karaağaç Barajı'nda düzenlenen programda balık salımına katıldı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Güzel'in beraberindeki heyetle Karaağaç Köyü'nde bulunan Karaağaç Barajı'nda, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında düzenlenen programa katıldığı belirtildi.

Açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması, balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amacıyla baraja balık salımı yapıldığı kaydedildi.

Kaymakam Güzel'in program kapsamında köy sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlediği ifade edildi.