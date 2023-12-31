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Keşan'da kahvehanede kumar oynayanlara yüksek para cezası - Son Dakika
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Keşan'da kahvehanede kumar oynayanlara yüksek para cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynandığı tespit edildi. 11 kişiye toplamda 44 bin 605 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kahvehanede bulunan iskambil kağıtları, oyun makinesi ve 59 bin 120 lira da ele geçirildi. İş yeri sahibi ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem gördü.

Keşan\'da kahvehanede kumar oynayanlara yüksek para cezası
31.12.2023 - 16:45,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 11 kişiye 44 bin 605 lira idari para ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

Kahvehanede denetim yapan ekipler çok sayıda iskambil kağıdı, oyun makinesi ve 59 bin 120 lira ele geçirdi.

Kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye 44 bin 605 idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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