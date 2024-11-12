Keşan'da Kış Dönemi Kursları Başladı - Son Dakika
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Keşan'da Kış Dönemi Kursları Başladı

Keşan\'da Kış Dönemi Kursları Başladı

Belediye, hareket eğitimi, cimnastik, resim ve İngilizce kursları sunuyor. Her yaştan katılımcıya açık.

12.11.2024 10:18
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Keşan Belediyesi Sanat Merkezinde kış dönemi kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kursiyerlere hareket eğitimi, cimnastik, resim ve İngilizce eğitimleri verildiği belirtildi.

Kursun her yaştan vatandaşa hitap ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kursiyerlerimizin spor, sanat ve dil becerilerini geliştirmeleri için deneyimli eğitmenlerimiz eşliğinde yürüttüğümüz derslerde, temel düzeyden ileri seviyeye kadar tüm katılımcılar için pratik ve etkili bir öğrenim süreci sağlıyoruz. İngilizce, hareket eğitimi, jimnastik, resim gibi çeşitli branşların yer aldığı kurslarımızda profesyonel eğitmenler eşliğinde, katılımcılara keyifli, eğitici bir deneyim sağlamayı hedefliyoruz. Spor ve sanatla dolu bir kış geçirmek isteyen vatandaşlarımızı kurslarımıza davet ediyoruz."

Kaymakam Tutal'dan DKMP'ye ziyaret

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gala Gölü Milli Parkında gerçekleştirilecek faaliyetler ve ortaklaşa yapılacak çalışmalar görüşüldü.

DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Keşan'da koro çalışmalarını sürdürüyor

Keşan Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların şef Soner Velioğlu yönetiminde Keşan Belediyesi Sanat Merkezi'nde her cuma akşamı saat 20.00'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni sezon konserlerinin duyurusu yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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